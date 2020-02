La señal de que no habría plata del Tesoro nacional para asistir a Buenos Aires fue dada inicialmente por el ministro Martín Guzmán y luego fue hecha explícita por el Presidente. Con un mensaje adicional dirigido a la política y también a los mercados: se afirmó que no era una movida combinada para exhibir dureza en boca de Kicillof y al mismo tiempo, negociación y ajuste de cuentas fiscales a escala nacional como gesto al FMI y los acreedores privados. No quedaría claro y hasta podría generar cierto costo si el desenlace bonaerense es considerado como una muestra de debilidad.