Macri y Marcos Peña vuelven en febrero a la actividad política: trabajarán juntos en una nueva fundación del ex presidente

Buscan liderar un espacio opositor que exprese el 40% de los votos de las últimas elecciones. Además, el ex mandatario quiere comenzar a visitar el interior y dar charlas en el exterior. El ex jefe de Gabinete no se involucrará en las estructuras partidarias y también se dedicará a la consultoría. Armarían una red de equipos para monitorear al gobierno de Alberto Fernández