La defensa de Zannini, a cargo del abogado Mariano Fraguiero Frías, solicitó que Ronald Noble, ex titular de Interpol, y Joel Sollier, ex consejero jurídico en 2013, declaren anticipadamente en el juicio. Los dos cumplían funciones en 2013 cuando se firmó el memorándum y publicamente señalaron que ese tratado no hacía caer las alertas rojas de detención sobre los iraníes acusados del atentado a la AMIA. Ninguno de los dos declaró hasta ahora en el expediente.