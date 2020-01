— Nosotros hemos dicho siempre, personalmente lo he dicho varias veces, aquí, y al otro lado del río, que hay dos niveles de relación entre uruguayos y argentinos. Uno, que creo es el más importante, está dado a nivel de la ciudadanía y no podemos olvidar que luego de Montevideo la ciudad en el mundo con más uruguayos es Buenos Aires, hay casi medio millón de uruguayos viviendo en Argentina. Gracias a lo que el hermano pueblo de Argentina les ha dado a esos compatriotas, algo que Uruguay no les daba, les dio trabajo, les dio vivienda, formaron su familia en Argentina, tienen hijos que son argentinos, todo eso gracias a la generosidad del pueblo argentino. También hay argentinos que están viviendo acá, han hecho inversiones importantes, sobre todo en el sector agropecuario... esa relación se ha mantenido siempre firme y yo creo que se seguirá manteniendo así. Ahora, hay otro nivel de relación que es el que se da a nivel de los gobiernos y cada gobierno debe defender el interés de su país; es lógico, es natural. Esto hace que a veces puedan existir acuerdos, encuentros y otras veces lleva a que puedan existir desencuentros. Lo mejor es transitar entre los gobiernos un camino de diálogo, de conversación, de respeto mutuo y de concesiones cuando realmente se puedan hacer. Creo que esa es la directiva que se debe seguir y durante muchos años se ha seguido. Con el gobierno del ingeniero Macri tuvimos una muy buena relación y creo que con Alberto Fernández la vamos a tener. Estoy seguro que el próximo presidente, Lacalle Pou, está en la misma sintonía.