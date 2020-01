-La fórmula del “paraguas de soberanía” es la que nos permite articular el diálogo con Reino Unido sin renunciar a nuestro reclamo de soberanía ni avalar ninguna pretensión británica, en temas que son de interés para nuestro país. El mejor ejemplo es la identificación de los soldados; no se hubiera podido realizar sin la utilización de la fórmula. El problema no es el “paraguas” sino lo que se coloca debajo de él. No lo utilizaremos de ningún modo para ceder soberanía ni para permitir el saqueo de nuestros recursos naturales.