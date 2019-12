La definición del equipo de ministros es notable por el modo en que fue resuelta y por el reparto de casilleros. El desarrollo fue bastante cerrado, casi hermético. Kicillof habló mucho con la ex presidente y actual vice, y poco con el resto. La curiosidad, no ya la participación, no encontraba respuesta en el PJ. Sólo tuvo juego Máximo Kirchner en parte del proceso, sobre todo en la Legislatura y para asegurar algún despacho en La Plata.