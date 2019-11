Curiosamente, o no, uno de los que más tallará el futuro de la coalición en Diputados ya no estará en la Cámara. Es que Emilio Monzó decidió el año pasado tomar distancia del Gobierno que imaginaba que reelegiría, y quiso retirarse de la política, para no amargarse ni perjudicar a la gestión con su visión crítica. Pensaba que su otrora amigo Macri lo nombraría en España, o en alguna otra embajada europea, mientras dejaba que el tiempo pase.