“Es cultural. Yo en Cañuelas no he sufrido discriminación ni tratos machistas, pero sí he visto a compañeras que les cuesta muchísimo en otros distritos. Estoy segura que vamos a seguir avanzando. La mujer tiene mucha participación social y política en barrios y comedores. En cuatro años creo que va a haber una nueva oportunidad, ya que muchos intendentes no van a poder reelegir en un próximo mandato”, afirmó Marisa Fassi.