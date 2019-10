En el búnker hubo varias figuras políticas internacionales con las que el presidente electo se quedó reunido después de los discursos y festejos: el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero; el ex presidente paraguayo Fernando Lugo; el ex canciller brasilero Celso Amorín y su amigo el chileno Marco Enríquez-Ominami que regresará la próxima semana porque en Buenos Aires y con Fernández de anfitrión tendrá lugar una nueva reunión de los partidos progresistas y de izquierda de la región. La agenda apuntará probablemente a consolidar lazos, a buscar una solución para Venezuela sin intervención exterior y a repotenciar el Mercosur y la Unasur. Ya hubo una en México en la que el presidente electo fue representado por Jorge Taiana, Felipe Solá y Carlos Tomada.