Ratificaba así una postura que había quedado en entredicho desde su intempestiva decisión de abrir el debate a la legalización del aborto en el Congreso el año pasado. Una decisión que le trajo pocos beneficios y en cambio cierto rédito negativo expresado en una fuga de votos hacia la candidatura de Juan José Gómez Centurión, ex funcionario de Cambiemos que creó un partido ad hoc, NOS, cuya principal bandera es la oposición al aborto. Si bien su performance no fue muy elevada, 2,6 por ciento, luego de la paliza que el oficialismo recibió en las PASO, no puede darse el lujo de perder ningún voto.