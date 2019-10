Béliz, que es abogado y periodista, empezó en la política de la mano de Carlos Menem. Había tenido su paso por el periodismo en la revista El Gráfico y luego en el diario La Razón. Era una de las jóvenes promesas durante la primera presidencia del riojano cuando empezó a escribirle los discursos. Los menemistas mucho no lo soportaban. A sus espaldas le decían ¨zapatitos blancos¨ en alusión a que no quería meter los pies en el barro de la política y dejaba en off side al resto de los funcionarios.