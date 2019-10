Fernández hizo ayer declaraciones que generaron hasta cierta corriente en sus cercanías, porque no parecían fruto de una salida concertada entre operadores propios y el sindicalista. Volvió a destacar su respaldo a la aerolínea de bandera, dijo entender el reclamo y, a la vez, les pidió a los pilotos que levanten la medida de fuerza. Hizo explícito además que no se trataba de un dicho de circunstancia, sino de un gesto fuertemente político destinado a los gremios: lo solicitó como un gesto sin vueltas hacia su figura. “Si mi palabra pesa, les pido que no tomen esa medida”, dijo.