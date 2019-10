El funcionario fue moderado en su valoración de la decisión del máximo tribunal y adelantó que cumplirán con el pronunciamiento, aunque aclaró: “Se verá de qué manera se puede cumplir, el fallo no es claro en cuanto al alcance operativo. Algunas de estas medidas como el no IVA en una serie de productos que no son fácil de evaluar en su dimensión económica, qué impacto tienen”.