Y continuó: “Segundo término, en una cuestión técnica, desde que la Corte asumió por sí misma la función de posible última instancia de cualquier fuero de todo el país entonces necesita estar dividida en salas especializadas porque no hay nadie que conozca todo el derecho. Un ministro de la Corte no puede ser un jefe de oficina que fabrica sentencias. No, tiene que conocer la materia de lo que está juzgando. Y esto en una Corte de cinco o siete personas no es posible. Porque no hay nadie que conozca todo el derecho. Es como poner en un hospital a un mismo cirujano que trate una hernia y el cerebro. Va a tener un cementerio propio”.