No está clara el monto del aumento destinado a la Emergencia Sanitaria ya que hay una discusión de fondo que no fue saldada en Diputados. Durante el debate en particular del proyecto se especificó en el artículo 4 que el monto final de la ampliación de emergencia será en función al crédito vigente. Esto significa que se trata de un aumento del 50% que surgirá de la reasignación de partidas que defina el jefe de Gabinete: unos $10.000 millones de pesos acorde al cálculo peronista; 8.000 millones de pesos según los números del oficialismo.