Previendo que ese acercamiento no sería eterno, el macrismo intentó sin éxito destronar del poder a Rovira y al gobernador Hugo Passalacqua. No lo consiguió a pesar de las gestiones del embajador en España y amigo personal de Macri, Ramón Puerta, también ex gobernador de Misiones. Tampoco rindieron frutos los esfuerzos de campaña de su otro amigo, el hoy senador Humberto Schiavoni, que cayó con sólo 15% de los votos frente al 75% de Herrera Ahuad.