La ciudad de La Plata fue el escenario más reñido de las PASO para el Frente de Todos. Compitieron cinco candidatos y, concluida la noche del 11 de agosto, no se sabía quién había ganado la interna. La disputa voto por voto entre Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz en el recuento definitivo terminó de confirmar a la diputada provincial y ex decana como la candidata a la intendencia del kirchnerismo. Saintout le ganó a la concejal platense por apenas 1559 votos. En tercer lugar del Frente de Todos quedó Guillermo Escudero, que contaba con el apoyo del ex jefe comunal Pablo Bruera, el ex juez Luis Arias y por último Federico Martelli, quien responde a Alberto Fernández.