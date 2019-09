En una y otra vereda, cuidando no hacer ruido, subsisten los recelos, que en mirada restrospectiva remiten a las facturas por los fracasos anteriores en acuerdos mínimos. De un lado, cuestionan a Macri y figuras cercanas por tratar de descargar las responsabilidades de la crisis sobre Alberto Fernández, pero señalan fundamentalmente unas primeras declaraciones de Hernán Lacunza sugiriendo el uso a granel de reservas para frenar el dólar. Del otro lado, cuestionan el "juego doble" del ex jefe de gabinete entre la moderación y definiciones más que inquietante como las hechas luego de la cita con el FMI y las expresadas a The Wall Street Journal.