4-El campo. Macri encabezará hoy una reunión con la Mesa de Ganados y Carnes. Los dirigentes del campo prevén llevar allí sus propuestas elaboradas por el sector para los candidatos presidenciales. También le llevarán al Presidente las diferentes problemáticas por las que atraviesa el sector agroindustrial. Pero anoche en el Gobierno no descartaban la idea de que Macri les pedirá un esfuerzo a los hombres de campo para redefinir el actual esquema de retenciones. La semana pasada se habló de un aumento de retenciones en el sector de la industria aceitera. Luego no se anunció nada de ello, pero el tema quedó en la carpeta del ministro de Agroindustria Miguel Echevehere. Nadie sabe cómo reaccionará el agro si se anuncian estas medidas. Pero todos coinciden en que no caerán bien y menos en este momento. Después de todo, el campo siempre fue un aliado de Macri y su votante por excelencia.