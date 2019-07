El consultor de campañas electorales, Carlos Fara dijo a Infobae que "los temas internacionales sólo son importantes por la implicancia simbólica que significan pero no por lo concreto. Así, la cuestión Venezuela o el acuerdo Unión Europea-Mercosur te marcan una línea de acercamiento o no al mundo en un eje discursivo. El tema Hezbollah relacionado con la causa AMIA con todos los miedos que ello dispara le sirve al gobierno porque le da una implicancia simbólica incluso para captar al electorado independiente. Pero no mucho más allá de eso".