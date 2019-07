Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura enfatizó: "Los jueces deben ser independientes, más allá de la convicción interna y personal que tengan". Sobre que los dichos del magistrado tengan una intencionalidad política, aclaró: "No voy a dar una connotación a sus dichos por fuera de lo que él dijo. El análisis es jurídico y desde el concepto de república. Estamos tratando de no convertirnos en lo que criticamos. No vamos a hablar desde la política, vamos a hablar desde el Estado de Derecho". Y agregó: "El concepto de república en si mismo implica que no tiene que tener una visión y análisis de intencionalidad política. No pueden hacer ese tipo de apreciaciones, tienen que ser jurídicas y de derecho".