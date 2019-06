– La verdad que no lo vivo de manera que me conmocione. Lo vivo con mucha serenidad y tranquilidad. Lo vivo bien, asumo la importancia del rol que el Presidente me ha dado, que me traslada una responsabilidad de contribuir a un mejor Gobierno. Sé que el vicepresidente tiene como función acompañar al presidente. Es un escenario que conozco a fondo. Haré un perfil bajo, acompañaré al Presidente en todo lo que necesite.