En las últimas semanas, el ex contador de los Kirchner mandó mensajes públicos para obtener algún beneficio después de sus revelaciones. Hasta amagó con renunciar al Programa que comanda el Ministerio de Justicia. Pero siempre se cuidó de no complicar más la situación de la ex presidenta. Por eso, en Comodoro Py muchos sospechan de sus palabras. "Se hizo millonario con todo esto, no se arrepiente de nada", dijo un investigador que lo tuvo cara a cara.