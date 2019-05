Entonces -para que empecemos a mirar las cosas de otra manera- no se trata de haber descubierto a una banda narco, de un episodio policial aislado, de una avioneta interceptada, de un camión con drogas acá o allá, o de un contrabandista atrapado al entrar en Ezeiza con 100 cápsulas en sus intestinos; cosas que parecen salidas de una serie de televisión. Se trata de capturar concretamente a un conjunto de personas y sus lotes de drogas que representan a organizaciones violentas que buscan llenar las calles, las escuelas, los colegios, las universidades, los clubes y los empleos, con esas drogas. Capaces de repartirlas en cualquier lado con logísticas similares a como te llega una pizza a tu casa. El narco que es detenido con miles de pastillas es justamente el que trae las pastillas que le van a vender a tus hijos en la fiesta que más le gusta. Cuando detenemos al narco las pastillas no llegan. No es un hecho policial lejano, es absolutamente cercano.