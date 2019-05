Otra vez una medida de fuerza gremial paraliza la actividad portuaria, marítima y fluvial de la Argentina

El paro decretado por buena parte de los sindicatos marítimos, no solo afecta a los buques que operan en el cabotaje. Al no brindarse el servicio de remolcadores, las naves de ultramar que transportan el comercio exterior argentina no podrán entrar o salir de ningún puerto