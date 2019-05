En tanto, la ministra se refirió a las versiones que la dan como posible compañera de fórmula del presidente Macri. Nuevamente, eligió no descartar la posibilidad pero evitó dar definiciones: "Se ha comentado mucho, pero a mi nadie me dijo nada. Por supuesto sería un honor. Igualmente, a mi me encanta lo que estoy haciendo, me gusta la tarea ejecutiva. Es una discusión abstracta y no quiero entrar en ellas porque me quiero concentrar en lo que estoy haciendo", dijo.