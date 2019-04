-No quiero caer en la trampa de los que hace mucho tiempo nos gobiernan y recurren a distintas estrategias para no hacer nada con la inseguridad. Porque negaron el problema. Después, como no lo podían negar, empezaron a hablar de estigmatización. De que todo lo que pasaba en Rosario solamente era una estigmatización de los medios nacionales. Y en el camino seguíamos contando muertos. Y ahora, la nueva estrategia. Parece ser que lo que sucede en Rosario es parte de una estrategia política de algún sector para sacar rédito electoral. Eso fue lo que dijo el gobernador en los últimos días. Sin aportar, a una denuncia institucional grave, una prueba o un dato concreto. Es una falta de respeto a las víctimas de la ciudad y es ridículo pensar que lo que le pasa hoy a Rosario tenga que ver con la elección. El año pasado tuvimos 200 homicidios y no había elecciones.