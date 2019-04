El caso riojano incluye a Milani, detenido y procesado hace dos años, por el secuestro y tortura en 1977 de Pedro y Ramón Olivera, padre e hijo, este último querellante en la causa. Junto al ex jefe del Ejército están involucrados otros once ex militares y un ex juez federal. Más avanzada parecía la investigación en Tucumán: allí estaba previsto el juicio oral para mediados de mayo, pero la fecha fue ahora modificada.