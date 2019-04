"Empecé a recibir mensajes de WhatsApp a mi teléfono celular desde su teléfono celular (por Marino) en los que me decía 'Dónde estás?', 'Dónde vivís?', 'Voy a estar por allá, me doy una vuelta', 'Preparate que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana", sostuvo la mujer en su denuncia.