Miguel Lifschitz (63) tirita mientras se sienta en la reposera que preparamos para la entrevista. Estamos en la playa del Balneario La Florida, Rosario, al costado del río Paraná. El gobernador viste saco azul, camisa celeste, pantalón de vestir negro y zapatos del mismo color. Evidentemente, no vino preparado para la ocasión. "¿Tenés frío?" le pregunto. "La verdad que sí, me estoy cagando de frío", me lanza el Gobernador.