—Aún no está definido quién va a ser la expresión de esa unidad. No me voy a adelantar. No voy a hablar antes de esa definición. Lo que le puedo decir es que nosotros venimos trabajando con Felipe Solá y el Movimiento Evita por la unidad de la oposición. Venimos trabajando en la construcción de un modelo de Estado acorde a los nuevos tiempos, que defienda a la sociedad. Y yo quiero defender a los porteños desde la jefatura de Gobierno.