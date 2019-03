En los cuestionamientos, las defensas señalaron que Cohen había sacado sus conclusiones de la pagina "El rincón del Vago". "Otra muestra palmaria de su conducta, que también fue abordada por los profesionales intervinientes, es el tema vinculado a las inconsistencias advertidas en las citas formuladas: la incorporación de datos de un trabajo académico de dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile como si fuesen propios, el cual no citó ni justificó su omisión de hacerlo", dijo Ramos. Y añadió que además fundó "parte de su estudio con citas de un organismo que denominó Comisión Europea de Energía que no existe; como así también introducir en su análisis diversas fuentes periodísticas y de internet, las cuales no fueron citadas ni justificado y/o explicado su origen", aseguró.