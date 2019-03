Para la legisladora de la Coalición Cívica, Ramos Padilla debe declararse incompetente en la causa y aseguró que no lo hace porque "trata de salvarse de algo que no se puede salvar, haber formado parte de una operación". La mención es a un supuesto plan contra el fiscal de la causa de los cuadernos, del que habrían participado además del juez ex funcionarios kirchneristas detenidos y empresarios investigados en esa causa, según aseveró Carrió.