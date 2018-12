– Sí, yo digo que es la Mona Lisa del pueblo de Israel, no hay nada más importante, es el libro más antiguo y completo de la Biblia Hebrea en el mundo en exhibición. No me pregunten cuánto vale. Lo concreto es que el primer curador, a fines de la década del 60, se dio cuenta que en la piel donde está escrito el manuscrito empezaban a aparecer quiebres, entonces no quedó otra cosa que sacarlo de exhibición. Aunque como vienen a ver de todo el mundo el original, exhibimos partes, que permiten ver esos documentos que tienen 2100 años. Escrito en hebreo, es como si estuviéramos leyendo el diario de hoy escrito en la época de los macabeos, 100 años antes de que naciera Jesús.