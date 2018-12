"No se desprende que en las actuaciones se haya resuelto la situación procesal del recurrente con respecto al hecho vinculado con su participación en la asociación ilícita, por el cual fuera indagado", señaló la resolución. Y agregó: "En este contexto, es el magistrado de grado quien a la fecha debe expedirse respecto al pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Máximo Kirchner y no el juez desvinculado para intervenir en la extracción de testimonios referenciada, cuyo acotado marco fáctico no se extiende a la conducta reprochada en los términos del artículo 210 del Código Penal de la Nación", es decir, la asociación ilícita.