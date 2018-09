"Mi relación con el Presidente es más que espectacular. Cuando yo me enojo es una actuación. Yo estaba en mi casa, separando zapatos viejos para tirar, mientras negociaba con Olivos porque yo a Olivos no voy", aseguró Carrió. Ante la repregunta, contestó: "Yo a Olivos no voy porque hablan pavadas durante horas y nadie decide nada".