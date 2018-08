En ese sentido, Mauricio Macri ha demostrado tener menos reflejos, o sensibilidad, que sus antecesores. En el año 2002, en el peor momento económico de la historia del país, Eduardo Duhalde forzó a su ministro de Economía, Néstor Sarghini, a destinar dinero que no tenía para que 500 mil argentinos recibieran un subsidio que les permitiera comer. "Si no hacemos eso, no hay país", le dijo. En 2009, plena crisis internacional, Cristina Kirchner adoptó una iniciativa de Elisa Carrió y puso en marcha la Asignación Universal por Hijo. En 2014, Axel Kicillof devaluó fuertemente la moneda, pero intentó mecanismos compensatorios como los programas Precios Cuidados o Ahora 12. ¿Qué propuesta está haciendo el Gobierno en estos días? ¿Cómo aliviará el aluvión inflacionario que caerá sobre los más pobres?¿Realmente creen que el método consiste en "estimular la libre competencia para que bajen los precios", como explicó hace unas semanas el jefe de Gabinete?