Con esta modificación, los ataques externos a un país pueden venir de grupos que no necesariamente son Estados y pueden constituir grupos terroristas o narcotraficantes. En este tramo del texto se deja en claro que "el cumplimiento de esta misión primaria no afecta la Ley de Seguridad Interior", aunque se destaca que "no resulta adecuado restringir las potencialidades para la defensa nacional".