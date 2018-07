Schmid, uno de los que aportó letra a la solicitada, afirmó igualmente que los errores ajenos no eclipsan los propios. Ya había dado un ultimátum a sus compañeros para renovar las autoridades de la CGT y hasta amenazó con dar un portazo si eso no sucedía. "Tengo la impresión de que este ciclo está agotado. Si uno está desautorizado para tomar determinadas acciones no tiene mucho sentido seguir al frente", llegó a decir en febrero, cansado de las zancadillas.