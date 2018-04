En otro momento y al ser consultado por Clara Mariño en el ciclo "Qué pretendo para la Argentina", Cornejo pidió implícitamente el silencio de Elisa Carrió. "No me consta nada" respondió sobre las denuncias de la diputada nacional respecto al presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. "No me parece serio que estemos con estos bombazos si queremos ser creíbles y darle un horizonte a los inversores. Si decimos que frente a la Corte tenemos un mafioso vamos a dar una imagen de una republiqueta bananera", se sinceró aunque repitió que no conoce al juez.