En cuanto al análisis de los asuntos regionales, Sandomingo dijo que se pasará revista a todos los temas, "es inevitable hablar de Venezuela", y "no me consta, pero también se hablará de Brasil, como de México y Perú". Sobre la posibilidad del ingreso de Argentina a la OCDE, recordó que España respalda activamente la postulación y aseguró que "tengo entendido que no hay obstáculos (para que se concrete), solo cuestiones procedimentales".