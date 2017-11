"Pregunté en Suecia por qué venden aviones supersónicos pero no tienen voto electrónico. Para que otro país no defina nuestras elecciones, me respondieron", señaló ayer el funcionario del gobierno de Michel Temer en el III Seminario Internacional de Defensa (Seminde), que se celebra en el Hotel Business Center Beira Rio de Santa María, estado de Río Grande do Sul.