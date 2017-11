—Qué entendemos por lo que está bien y lo que está mal. Y esa es una cosa central en materia de corrupción, que no tiene que ver con ética, tiene que ver con un consenso valorativo en las sociedades. Y yo siempre cuento la anécdota del Parlamento británico, mucha tradición de democracia obviamente, nadie cuestionaría eso. Hubo una serie de escándalos hace unos años y se formó una comisión para investigar por qué había corrupción en el Parlamento británico. Cobraban, por ejemplo, los parlamentarios, por hacer preguntas al gabinete en la hora de las preguntas que es un momento de cada sesión donde se pregunta libremente, no se mandan antes las preguntas. Están sentados los ministros y yo de la oposición pregunto. Y algunos cobraban por hacer las preguntas, o sea, venía un empresario y pagaba porque yo ministro en la sombra preguntara algo. Y lo primero que dice el reporte de esa comisión, que estaba presidida por Lord Nolan, es: "Hemos descubierto que los parlamentarios no tienen claro lo que está bien y lo que está mal". Así textualmente le dice al primer ministro. Porque había empezado por hacer una encuesta preguntando "¿Le parece bien que los parlamentarios usen el inmueble del Parlamento para reuniones familiares?". Y parece que no les quedaba claro. ¿Les parece bien que el Parlamento pague el jardinero del cuñado del parlamentario? Y tampoco estaban ciento por ciento seguros de si estaba bien o estaba mal. Y ese fue el comienzo.

Acá no está claro lo que está bien y lo que está mal, por eso las leyes de ética pública o los códigos de ética en los parlamentos empiezan con cosas elementales como son: deberes de los funcionarios públicos, ser honestos. Bueno, eso antes no se hacía ponerlo en una ley. Cuando esos consensos se rompieron aparecieron las leyes de ética pública, que suponen poner con la fuerza de la ley y una autoridad que aplica y una sanción externa, digamos algo que es elemental, no robar, no aprovecharse de la oficina, no nombrar a los parientes.