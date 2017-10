Y agregó: "No tengo ninguna expectativa de cambiarles la cabeza. Se van a cambiar de lugar. Va a haber muchos más Pichetto, muchos más Randazzo, muchos más Abal Medina… ¡Uh, cuántos, Dios me libre si me pongo a nombrarlos! Pero en esas basuras no hay que pensar. Esos sirven para barrer el piso, el piso de los otros".