La ex presidente Cristina Kirchner dijo ayer que "las responsabilidades penales, civiles y administrativas" por la tragedia de Once "serán determinadas por la Justicia". La ex mandataria y candidata a senadora respondió de ese modo en una rueda de prensa en el Instituto Patria cuando se le preguntó si mantenía su afirmación de que el Estado "no era responsable" por el siniestro ferroviario.