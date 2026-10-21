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Así va la pelea por no descender en la Liga 1 2026: Comerciantes Unidos, FC Cajamarca, CD Moquegua y ADT luchan por la permanencia

En la última jornada del Torneo Clausura, se consumó la baja de UTC, el equipo más irregular de la temporada y que recibió una dura resta de diez puntos por incumplimientos de pagos

ADT, CD Moquegua, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos buscarán salvarse del descenso y no unirse a UTC como los equipos que pierden la categoría en el 2026.
ADT, CD Moquegua, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos buscarán salvarse del descenso y no unirse a UTC como los equipos que pierden la categoría en el 2026. Crédito: RRSS clubes.
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La recta final de la Liga 1 2026 mantiene abierta la disputa por la permanencia. UTC ya perdió la categoría, pero ADT, FC Cajamarca, CD Moquegua y, con un margen mayor, Comerciantes Unidos todavía miran la tabla acumulada. Restan cinco fechas y los resultados directos ya modificaron el escenario de los equipos comprometidos.

Así va la pelea por no descender en la Liga 1 2026

La Liga 1 establece dos descensos al término de la temporada. UTC quedó sin opciones matemáticas tras perder 1-0 ante Cienciano el 18 de octubre, resultado que confirmó su presencia en la Liga 2 en 2027. La quita de diez unidades por incumplimientos de pago agravó una campaña que lo dejó con solo diez puntos en 29 partidos.

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Con el conjunto ‘gavilán’ ya descendido, la segunda plaza de baja concentra la atención. ADT volvió a la zona de descenso tras caer ante Los Chankas, con 25 puntos y una diferencia de gol de -14. El equipo de Tarma está a una unidad de FC Cajamarca, por lo que depende de sus propios resultados para superar a su rival en las últimas jornadas.

FC Cajamarca acumuló 26 unidades, aunque su derrota frente a CD Moquegua le impidió ampliar la distancia. El club atraviesa un tramo sensible del campeonato, además de la salida de su entrenador Celso Ayala por problemas de salud, comunicada esta semana.

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Liga 1.
Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

El triunfo de CD Moquegua ante FC Cajamarca representó un movimiento relevante en la clasificación. El cuadro moqueguano llegó a 28 puntos y abrió una diferencia de tres sobre ADT, aunque conserva una diferencia de gol de -18, la más baja entre los clubes que todavía luchan por mantenerse en Primera División.

Comerciantes Unidos suma 31 unidades y tiene seis puntos de ventaja sobre ADT. Esa distancia le permite afrontar el cierre con una posición más favorable, aunque todavía no cuenta con la permanencia asegurada. Una combinación de resultados adversos podría devolverlo a la discusión por la segunda baja.

¿Cómo se define el descenso en caso de empate?

La tabla acumulada, que reúne los resultados del Apertura y el Clausura, determina los descensos. Si dos o más clubes terminan igualados en puntos, el primer criterio es la diferencia de gol y el segundo, la cantidad de goles a favor.

Si persiste la igualdad, el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional Peruana considera los partidos entre los equipos involucrados: primero, los puntos obtenidos en esos encuentros; luego, la diferencia de gol y los goles anotados en esos duelos.

Con el solitario gol de Cristian Souza, Cienciano venció a UTC en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano
Con el solitario gol de Cristian Souza, Cienciano venció a UTC en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano

Solo después entra en consideración la tabla de Fair Play, que contabiliza las sanciones disciplinarias de toda la temporada. Si ninguno de esos parámetros establece una diferencia, la definición queda en manos de un sorteo organizado por la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

UTC no baja los brazos

Aunque el descenso de UTC ya quedó confirmado en la tabla acumulada, su presidente, Joaquín Ramírez, sostuvo que la institución todavía mantiene una disputa legal por los diez puntos descontados durante el campeonato.

“Ya nos dijeron que nos vamos a la baja, pero ojo que hay diez puntos en disputa y estamos ahí, peleando esos diez puntos. Con eso no nos hemos ido a la baja”, afirmó el dirigente en declaraciones recogidas por ‘Radio Ovación’.

Ramírez también se refirió al panorama institucional del club y señaló que la dirigencia analiza alternativas para el futuro. UTC cerrará las cinco fechas restantes sin posibilidades deportivas de alcanzar la permanencia, mientras aguarda el desenlace de los reclamos vinculados con la sanción.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:

Viernes 23 de octubre

- UTC vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Atlético Grau vs ADT (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Sábado 24 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Atlético (12:45 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Juan Pablo II (19:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 25 de octubre

- Comerciantes Unidos vs Cienciano (11:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Sport Boys vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Los Chankas (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

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