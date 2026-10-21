Los precios para ver Sport Boys vs FC Cajamarca en el Miguel Grau del Callao por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La 'Misilera' busca recuperar terreno en el Clausura con el respaldo de su gente. El duelo ante FC Cajamarca llega en un momento crítico: dos derrotas seguidas alejan al equipo de la pelea por el título y los torneos internacionales. (Sport Boys)

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El club Sport Boys dio inicio a la comercialización de boletos para su próximo partido de local frente a FC Cajamarca, correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está fijado para el domingo 25 a las 15:30 en el estadio Miguel Grau del Callao, recinto que volverá a abrir sus puertas al público rosado en una fecha clave para las aspiraciones del conjunto del puerto.

La institución habilitó las cuatro tribunas del estadio y estableció un rango de precios accesible para sus seguidores, además de anunciar descuentos por la compra de dos entradas en sectores específicos del estadio.

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Precios y sectores disponibles para el partido del domingo

El Miguel Grau se prepara para recibir un nuevo encuentro de Sport Boys en el Clausura 2026. La institución chalaca lanzó una escala de precios que incluye populares, oriente y occidente, además de descuentos para compras dobles. (Sport Boys)

Las localidades para el duelo entre Sport Boys y FC Cajamarca cubren todas las zonas del estadio Miguel Grau. Las tribunas populares, que representan la opción más económica, tienen un valor de S/. 20.

La tribuna oriente se ubica en S/. 40, mientras que la tribuna occidente, la más costosa del recinto, alcanza los S/. 70. De igual manera, la zona de Palco cuesta S/.100 De esta manera, la institución chalaca ofrece alternativas para distintos bolsillos, con el objetivo de maximizar la concurrencia en un partido que el equipo necesita ganar para reencauzar su campaña en el certamen.

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Adicionalmente, el club anunció promociones especiales para quienes adquieran dos boletos en las tribunas sur, oriente y occidente. Esta iniciativa apunta a incentivar la asistencia masiva al estadio en un momento en que el equipo atraviesa una racha adversa de resultados.

El futuro de Carlos Desio, cerca de definirse en el club centenario

Sport Boys trabaja en la planificación de su centenario y Carlos Desio aparece como una pieza importante del proyecto. Las conversaciones con Martín Noriega avanzaron, pero la dirigencia espera una mejora deportiva antes de cerrar la renovación (Sport Boys)

En paralelo a la preparación deportiva para el duelo del fin de semana, la dirigencia rosada avanza en la resolución de uno de los temas institucionales más relevantes de las últimas semanas: la continuidad del entrenador argentino Carlos Desio. Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el técnico mantuvo un encuentro con Martín Noriega, administrador del club, en el que las conversaciones habrían alcanzado un punto de entendimiento.

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“Carlos Desio, entiendo que ayer tuvo una reunión con gente de la administración, entiendo directamente con Martín Noriega que es el administrador. Se ha avanzado muchísimo, se puede decir que hay un acuerdo para que continúe y sea el técnico de Boys en el centenario, pero no se terminó de finiquitar la formalidad”, señaló Peralta Coello en el programa Hablemos de MAX.

El periodista agregó que ambas partes coinciden en los lineamientos trazados por la directiva: “Lo que se ha dicho, se han dado una serie de lineamientos que entiendo, está muy de acuerdo el técnico con esos lineamientos. Uno de esos, además de otras cosas, es que termine muy bien el Clausura, que mejore, que recupere el paso Boys”.

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De confirmarse el acuerdo, Desio extendería su vínculo con la institución para afrontar la temporada 2027, año en que Sport Boys celebrará su primer centenario de vida institucional. Sin embargo, la permanencia del estratega no está garantizada de manera incondicional: la directiva le exige que el equipo mejore su rendimiento en lo que resta del Torneo Clausura como condición central para formalizar la renovación.

Una racha negativa que complica el cierre de temporada

La eliminación de la Copa de la Liga Caliente y los últimos tropiezos en el Clausura complicaron el panorama de Sport Boys. El conjunto rosado marcha décimo en el torneo y buscará reaccionar este domingo en el Miguel Grau. (Liga 1)

El contexto deportivo que rodea al club no es el más favorable. Tras ser eliminado de la Copa de la Liga Caliente 2026, Sport Boys encadenó dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, lo que deterioró su posición en la tabla y alejó al equipo de cualquier aspiración de título o clasificación a torneos internacionales.

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La última caída, ante Juan Pablo II, dejó al cuadro rosado en el décimo lugar del Clausura con 18 puntos, a siete del líder Sporting Cristal. En la tabla acumulada, la situación no es más alentadora: los chalacos se ubican en el puesto 12 con 34 unidades. En ese escenario, el partido del domingo ante FC Cajamarca adquiere un peso particular, no solo por los tres puntos en disputa, sino también porque representa una oportunidad para que Desio demuestre a la directiva que el equipo puede retomar el nivel exigido para cerrar el año con solidez.