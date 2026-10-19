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“Pon tu denuncia si quieres”, la reveladora respuesta de árbitro a gerente deportivo de Sport Boys tras polémica ante Juan Pablo II

Mario Flores se pronunció por la caída del conjunto ‘rosado’ ante el cuadro de Chongoyape, donde Jordi Espinoza le mostró la tarjeta amarilla a Gustavo Dulanto, que luego derivó en el gol de los locales

La reveladora respuesta de árbitro a gerente deportivo de Sport Boys tras polémica ante Juan Pablo II.
La reveladora respuesta de árbitro a gerente deportivo de Sport Boys tras polémica ante Juan Pablo II.
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Sport Boys perdió ante Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y extendió a tres partidos su serie sin triunfos en el campeonato. El encuentro estuvo marcado por una polémica decisión del árbitro Jordi Espinoza que, según Mario Flores, gerente deportivo del club ‘rosado’, condicionó el desarrollo del marcador.

El reclamo de la ‘misilera’ se originó en una jugada protagonizada por Gustavo Dulanto y Álvaro Rojas. El espigado zaguero saltó para despejar el balón, pero el colegiado interpretó que cometió un codazo y le mostró una tarjeta amarilla. La falta sancionada derivó en un tiro libre favorable para los locales. Erinson Ramírez aprovechó esa acción para anotar el tanto que abrió la cuenta, una situación que provocó el malestar de la delegación ‘chalaca’.

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Justamente, Mario Flores calificó la caída como injusta y cuestionó la influencia que, desde su perspectiva, tuvo el arbitraje. “Es una derrota injusta, un poco de impotencia. Todas las semanas se viene hablando del arbitraje y se nota en el campo que está inclinada la balanza. Es complicado venir, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y que te roben así. Duele y fastidia”, exclamó para L1 MAX.

El gerente deportivo sostuvo que el desempeño de Sport Boys mejoró tras el descanso. Aun así, lamentó que el equipo no haya podido transformar sus aproximaciones en goles para revertir el resultado. “Fastidia todo esto. Se habla en la semana del arbitraje, es jodido”, reafirmó.

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Goles y resumen del triunfo 'papal' por 2-0 ante los 'rosados' por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Directivo de Sport Boys reveló la respuesta del árbitro Jordi Espinoza tras los reclamos

Ahí fue cuando Mario Flores relató que conversó con el árbitro Jordi Espinoza después de la acción que terminó en el gol de Juan Pablo II. “No sé cómo quiere que salte el árbitro. Gustavo salta, el otro chico lo choca y cobran falta para ellos”, señaló.

El dirigente también apuntó contra la designación del juez principal para el partido disputado en Chongoyape. “Todas las semanas se habla de Jordi Espinoza, es algo usual que pasa acá en Chiclayo”, manifestó.

La respuesta que recibió durante el reclamo fue el aspecto que más llamó la atención de Flores. “Tras los reclamos no nos puede decir ‘pon tu denuncia si quieres’. Un árbitro FIFA no puede tener esas actitudes”, expresó desconcertado.

Flores también dejó abierta la sospecha sobre la reiteración de fallos que Sport Boys considera adversos. “Nos ha pasado en varios partidos, nos ha pasado contra este mismo equipo”, dijo. Luego añadió: “No sé si es contra un equipo, si es contra varios, si tienen su pauta de quién gana o quién empata. Es muy extraño”.

La supuesta falta de Gustavo Dulanto a Álvaro Rojas que terminó en tiro libre y gol de Juan Pablo II ante Sport Boys.
La supuesta falta de Gustavo Dulanto a Álvaro Rojas que terminó en tiro libre y gol de Juan Pablo II ante Sport Boys.

El fixture que le queda a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

El siguiente compromiso de Sport Boys será frente a FC Cajamarca el domingo 25 de octubre, a las 15:30 horas, en el Callao. El cuadro ‘rosado’ llegará a ese partido con 18 puntos y en el décimo puesto del Torneo Clausura.

FC Cajamarca, su próximo rival, se ubica en el decimocuarto lugar con 11 unidades. El encuentro representa una posibilidad para que el equipo ‘chalaco’ corte su racha sin victorias y recupere terreno en la clasificación.

Después, la ‘misilera’ tendrá dos presentaciones seguidas como visitante. La primera será ante Universitario de Deportes el miércoles 4 de noviembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

El calendario continuará con el duelo frente a Cusco FC el domingo 1 de noviembre, a las 13:15 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El orden de esos compromisos dependerá de la programación definitiva que establezca la organización de la Liga 1. Eso sí, la seguidilla exigirá una reacción inmediata del plantel, que deberá convertir la molestia por lo ocurrido en Chongoyape en resultados dentro del campo.

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