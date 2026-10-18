Luis Iberico tras marcar su doblete en la victoria de Sporting Cristal : “Estoy recuperado y tratando de aportar a mi equipo”

Luis Iberico apareció en el momento justo para devolverle la ventaja a Sporting Cristal. Después de abrir el marcador con un remate de derecha, el atacante volvió a celebrar con un cabezazo que rompió la igualdad. (Liga 1)

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Luis Iberico volvió a ser el hombre del partido. El atacante de Sporting Cristal firmó un doblete este domingo en el estadio Alberto Gallardo ante Comerciantes Unidos y fue la figura central de una victoria por 4-2 que le devolvió el liderato al equipo de Roberto Mosquera en el Torneo Clausura 2026.

Con nueve goles en la temporada y cinco en sus últimos cinco compromisos, el delantero nacional atraviesa el mejor tramo de su año futbolístico, justo cuando el campeonato entra en su etapa decisiva.

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El doblete que inclinó la balanza

Mira el emocionante momento en que Sporting Cristal marca un gol crucial. - L1 MAX

El primer tanto llegó a los 35 minutos. Tras un rechazo de la zaga visitante, Iberico controló el balón con el pecho dentro del área y conectó un remate de derecha que no dio chances al arquero. El 1-0 encendió el Alberto Gallardo y puso al cuadro celeste en ventaja en un encuentro que hasta ese momento no había encontrado diferencias.

Comerciantes Unidos, sin embargo, no se resignó. A los 56 minutos, Josuee Herrera igualó el marcador y devolvió la incertidumbre al partido. El empate complicó el panorama para Cristal, que necesitaba una respuesta rápida para no perder el control del juego. La respuesta vino, nuevamente, del mismo hombre.

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Santiago González desbordó por el sector derecho y mandó un centro preciso al corazón del área. Iberico leyó la trayectoria del balón, se adelantó a su marcador y conectó de cabeza para establecer el 2-1. El segundo gol completó su doblete y volvió a encender la celebración en las tribunas. Era el tercer partido consecutivo en que el atacante convertía.

Iberico habló tras el partido

Un vistazo al vibrante gol marcado por el delantero peruano, capturando la euforia del momento. L1 Max

Al término del encuentro, el delantero se refirió a su actuación en diálogo con L1Max y no ocultó su satisfacción por el rendimiento. “Feliz por el triunfo y por los dos goles que pude anotar”, dijo. “Yo andaba lesionado, pero ahora que ya estoy recuperado estoy tratando de aportar de la mejor manera a mi equipo”, agregó.

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Las palabras del atacante reflejan un proceso de recuperación que tomó tiempo pero que hoy rinde sus frutos en el momento más exigente del calendario. Con nueve tantos acumulados en la presente temporada de la Liga 1, Iberico se consolida como una de las piezas ofensivas más determinantes del plantel que conduce Roberto Mosquera.

Su racha reciente —cinco goles en cinco presentaciones— lo posiciona además como uno de los delanteros en mejor forma del torneo, en una etapa en que cada punto puede definir el título.

Barcos cerró la cuenta y Cristal recuperó la cima

El delantero argentino anota para los 'celestes'. - L1 MAX

El partido no terminó con el 2-1. Hernán Barcos, el delantero argentino apodado “el Pirata”, ingresó desde el banco en el complemento y aportó su cuota de experiencia con una doble anotación que terminó de liquidar las pretensiones de Comerciantes Unidos. Los dos goles del veterano atacante sellaron el marcador final en 4-2 y le dieron al triunfo una dimensión más contundente.

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Con esa victoria, Sporting Cristal sumó tres puntos fundamentales en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y recuperó la punta de la tabla de posiciones. El conjunto rimense demostró capacidad de reacción ante la adversidad —el empate visitante en el segundo tiempo fue un momento de tensión real— y supo resolver con eficacia en un encuentro que en algún tramo se le complicó.

El calendario que viene no admite distracciones. En la próxima jornada, el equipo de Mosquera visitará a Cusco FC fuera de casa, un compromiso que exigirá mantener la solidez mostrada en el Alberto Gallardo. Luego llegará el turno de recibir a Alianza Lima en el mismo escenario, un duelo que podría tener peso directo en la definición del campeonato.

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Por ahora, el liderato es celeste. Y Iberico, con su doblete y su racha goleadora en plena recuperación física, es la cara más visible de un Cristal que llega al tramo final del Clausura con el paso firme.

Mira la emocionante celebración de la anotación del 'Pirata' con los 'celestes' ante las 'águilas cutervinas'. - L1 MAX