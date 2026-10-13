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La explicación de Camila Monge a la derrota de Perú en la final del Sudamericano 2026: “Llegamos con un desgaste de cinco sets”

La capitana del seleccionado nacional de vóley U19 arribó a la capital peruana junto al resto de la delegación y fue consultada sobre el abultado resultado ante Argentina en el encuentro por el título continental de la categoría

Camila Monge lideró el grupo de la selección peruana de vóley U19 en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Camila Monge lideró el grupo de la selección peruana de vóley U19 en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV.
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Camila Monge puso el foco en el desgaste físico y emocional que acumuló Perú antes de la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. La capitana nacional explicó que la exigente victoria por 3-2 frente a Brasil en semifinales, que le dio al equipo el boleto al Mundial de 2027, condicionó la respuesta del plantel ante Argentina, que ganó el título con un 3-0.

La punta de Regatas Lima regresó a Lima junto con la delegación peruana, que cerró su participación en Maracaibo con la medalla de plata y la clasificación a la cita mundialista. En declaraciones a ‘Deportecentral.pe’, la jugadora valoró el recorrido del grupo, aunque reconoció que el esfuerzo desplegado en la antesala de la final pasó factura.

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La selección argentina se impuso con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15. Perú no logró trasladar a la cancha la intensidad que había mostrado ante Brasil, rival al que venció en cinco sets en una de las actuaciones más importantes de la campaña.

Es muy fuerte haberle ganado a Brasil y conseguir la clasificación. Son muchas emociones y una felicidad enorme. Lo más importante es disfrutar este logro, porque clasificar a un Mundial y poder jugarlo no ocurre todos los días”, sostuvo Monge.

La punta de Regatas Lima llegó a Lima junto a la delegación nacional tras conseguir la medalla de plata en el campeonato continental y clasificar a la Copa del Mundo 2027. Crédito: Instagram deportecentral.pe.

La voleibolista remarcó que el equipo afrontó una secuencia exigente desde la preparación previa y durante el torneo en Venezuela. Perú disputó encuentros consecutivos en la primera fase y resolvió una semifinal que se extendió hasta el quinto parcial, con una carga física considerable antes de la definición por el oro.

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“Tuvimos semanas de preparación exigentes en Venezuela y, en general, todo el campeonato fue intenso. Llegamos a la final con el desgaste de haber disputado cinco sets ante Brasil, un partido que no fue fácil. Salimos con todo para asegurar el cupo al Mundial y después entregamos lo mejor frente a Argentina”, afirmó.

El resultado en la final dejó a Perú como subcampeón del Sudamericano, pero con uno de los tres cupos que entregó la competencia para el Mundial Sub 19. Argentina, Perú y Brasil, que derrotó a Venezuela en el partido por el tercer lugar, serán los representantes de la región en la próxima edición del certamen.

“Tal vez no fue la forma en que queríamos terminar, pero el resultado fue consecuencia del esfuerzo que hicimos durante todas estas semanas para lograr la clasificación”, agregó la capitana peruana.

Pura emoción en la cancha. El equipo peruano de voleibol femenino U19 logra una hazaña inolvidable al vencer a su clásico rival, Brasil. El video captura la euforia de las jugadoras, el cuerpo técnico y la hinchada tras el último punto que les dio la victoria.

Una campaña para la historia

Perú abrió su participación con una victoria por 3-1 sobre Chile. El conjunto de Escudero ganó los dos primeros sets por 26-24 y 25-12, cedió el tercero por 21-25 y cerró el encuentro con un 25-19. Ese resultado le permitió iniciar el Grupo A con tres puntos.

En su segunda presentación, la selección venció 3-1 a Venezuela, anfitriona del torneo. Perú se impuso por 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17 en un partido que aseguró su acceso a las semifinales. El tercer set, resuelto por una diferencia de dos puntos, fue uno de los pasajes de mayor presión de la primera fase.

La consolidación llegó con el 3-0 ante Uruguay. La ‘bicolor’ ganó por 25-23, 25-18 y 25-11, terminó como líder invicto del Grupo A con nueve unidades y se cruzó con Brasil en semifinales.

El duelo frente a la ‘verdeamarela’ fue el único partido de Perú que llegó a cinco sets. La victoria clasificó al seleccionado a la final y al Mundial. En la definición, Argentina mostró superioridad desde el inicio y se quedó con el título tras vencer en sets corridos.

El cuadro peruano lució perdido todo el partido y cayó 3 sets a 0 - Crédito: Vóley Zone TV.

Perú podría albergar el Mundial del 2027

Perú y Chile han expresado interés en presentar una candidatura conjunta para organizar el Campeonato Mundial Femenino Sub 19 de 2027. La propuesta cuenta con el respaldo de figuras del vóley nacional, entre ellas Cecilia Tait.

La posibilidad toma fuerza por la experiencia reciente de ambos países en torneos juveniles, entre ellos el Mundial Sub 17, que contó con presencia de público en las sedes. Sin embargo, todavía no existe una fecha definida para el proceso de elección.

Hasta el momento, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) no confirmó de manera oficial que Perú y Chile serán las sedes del Mundial Sub 19. La adjudicación del torneo permanece pendiente.

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